Aktivita v britskom výrobnom sektore klesla najprudšie za päť mesiacov
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský výrobný sektor dosiahol v septembri 46,2 bodu oproti augustovej hodnote 47 bodov.
Autor TASR
Londýn 2. októbra (TASR) - Aktivita v britskom výrobnom sektore zaznamenala v septembri ďalší pokles, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo a dosiahlo 5-mesačné maximum. Dôvodom bol pokračujúci slabý dopyt na domácom aj zahraničných trhoch. Výsledky prieskumu S&P Global zverejnil portál RTTNews.
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský výrobný sektor dosiahol v septembri 46,2 bodu oproti augustovej hodnote 47 bodov. Septembrová hodnota indexu je tak najnižšia za posledných päť mesiacov. To zároveň znamená najvýraznejší pokles aktivity za dané obdobie, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Produkcia klesla 11. mesiac v rade, pričom tempo poklesu bolo najprudšie za pol roka. Dôvodom sú slabšie nové objednávky, ktoré zaznamenali jeden z najvýraznejších poklesov za posledné dva roky.
