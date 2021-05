Aktivita v českom aj v maďarskom výrobnom sektore v apríli vzrástla

Praha/Budapešť 3. mája (TASR) - Aktivita v českom výrobnom sektore v apríli stúpla na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky, aj keď továrne zápasili s meškaním a nedostatkom dodávok. Aj maďarský výrobný sektor v apríli ožil a vrátil sa k rastu. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumov spoločnosti IHS Markit.



Konkrétne, index nákupných manažérov (PMI) z českého výrobného sektora sa v apríli zvýšil na 58,9 bodu z 58 bodov v marci. Dosiahol pritom najvyššiu hodnotu od januára 2018, aj keď mierne zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 59 bodov. Dôvodom slabšieho výsledku boli najmä problémy na strane dodávateľov.



Továrne v strednej Európe čelia určitému nedostatku komponentov a meškaniu dodávok. Globálne problémy s dodávkami polovodičov zasiahli tamojší automobilový priemysel. Ďalšie problémy spôsobuje výrobcom globálny nedostatok prepravných kontajnerov.



„Celkovo je v podnikoch zjavný silný optimizmus, a to aj napriek problémom s dodávateľskými reťazcami," uviedla ekonómka Komerční banky Jana Steckerová. Po odstránení týchto problémov by mal podľa nej český priemysel smerovať k silnému rastu.



Ekonomiky v regióne, ktoré sa do veľkej miery opierajú o automobilový priemysel, sa v roku 2021 začínajú zotavovať z vlaňajšieho poklesu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Blokády na zastavenie šírenia pandémie, ktoré zasiahli najmä sektor služieb a maloobchod, sa už začínajú zmierňovať, čo zvyšuje dôveru spotrebiteľov v regióne.



Pokiaľ ide o Maďarsko, výrobný sektor v krajine v apríli ožil a jeho PMI stúpol na 50,8 z revidovaných 48,8 bodu v marci. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov pritom signalizuje rast aktivity v danom odvetví, aj keď sa pohybuje pod dlhodobým priemerom.