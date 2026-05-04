Aktivita v českom priemysle v apríli rástla najrýchlejšie za 4 roky
Podporil ho rast produkcie a nových objednávok vďaka odolnému dopytu.
Autor TASR
Praha 4. mája (TASR) - Rast aktivity v českom spracovateľskom priemysle sa v apríli mierne zrýchlil. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, stúpol na 52,9 bodu z marcových 52,8 bodu. Nenaplnili sa očakávania trhu, že PMI sa oslabí na 51,4 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílové tempo rastu aktivity v českom odvetví spracovateľského priemyslu bolo najsilnejšie za štyri roky. Podporil ho rast produkcie a nových objednávok vďaka odolnému dopytu. Firmy zväčšili nákupy surovín najrýchlejším tempom za štyri roky, pričom ich zásoby sa zvýšili druhý mesiac v rade. Vzhľadom na vojnu na Blízkom východe sa tak podniky snažia vyhnúť nedostatku výrobných vstupov.
Úsporné opatrenia však viedli v českom priemysle k zníženiu zamestnanosti. Rast cien výrobných vstupov sa dostal na najvyššiu úroveň od mája 2022. Ceny výrobkov vzrástli najrýchlejším tempom od januára 2023. Pokiaľ ide o výrobu v najbližšom roku, očakávania klesli na najnižšiu úroveň za štyri mesiace pre neistotu na globálnych trhoch.
