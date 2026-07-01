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Aktivita v českom priemysle vzrástla najsilnejšie od apríla 2022
Rast cien vstupov sa zmiernil na trojmesačné minimum, ale zostával na vysokej úrovni. Zvyšovanie výrobných cien sa takisto spomalilo.
Autor TASR
Praha 1. júla (TASR) - Aktivita v českom spracovateľskom priemysle v júni dosiahla najsilnejší rast od apríla 2022. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, stúpol na 53,9 bodu z májovej úrovne 52,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast produkcie sa zrýchlil na trojmesačné maximum, keďže celkové nové objednávky sa posilnili najrýchlejším tempom od februára 2022. Podporil ich väčší rast domáceho dopytu aj posilnenie objednávok na export, ktoré bolo najprudšie od januára 2022.
Zamestnanosť v českom spracovateľskom priemysle sa v júni po piatich mesiacoch prepúšťania vo všeobecnosti stabilizovala a zásoby výrobných vstupov sa zvýšili najrýchlejšie od apríla 2022. Subdodávky sa však naďalej výrazne omeškávali pre vojnu na Blízkom východe.
Rast cien vstupov sa zmiernil na trojmesačné minimum, ale zostával na vysokej úrovni. Zvyšovanie výrobných cien sa takisto spomalilo. Podnikateľská nálada sa síce oproti máju mierne oslabila, ale zostala nad svojím dlhodobým priemerom.
Rast produkcie sa zrýchlil na trojmesačné maximum, keďže celkové nové objednávky sa posilnili najrýchlejším tempom od februára 2022. Podporil ich väčší rast domáceho dopytu aj posilnenie objednávok na export, ktoré bolo najprudšie od januára 2022.
Zamestnanosť v českom spracovateľskom priemysle sa v júni po piatich mesiacoch prepúšťania vo všeobecnosti stabilizovala a zásoby výrobných vstupov sa zvýšili najrýchlejšie od apríla 2022. Subdodávky sa však naďalej výrazne omeškávali pre vojnu na Blízkom východe.
Rast cien vstupov sa zmiernil na trojmesačné minimum, ale zostával na vysokej úrovni. Zvyšovanie výrobných cien sa takisto spomalilo. Podnikateľská nálada sa síce oproti máju mierne oslabila, ale zostala nad svojím dlhodobým priemerom.