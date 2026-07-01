Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Ekonomika

Aktivita v českom priemysle vzrástla najsilnejšie od apríla 2022

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rast cien vstupov sa zmiernil na trojmesačné minimum, ale zostával na vysokej úrovni. Zvyšovanie výrobných cien sa takisto spomalilo.

Autor TASR
Praha 1. júla (TASR) - Aktivita v českom spracovateľskom priemysle v júni dosiahla najsilnejší rast od apríla 2022. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, stúpol na 53,9 bodu z májovej úrovne 52,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Rast produkcie sa zrýchlil na trojmesačné maximum, keďže celkové nové objednávky sa posilnili najrýchlejším tempom od februára 2022. Podporil ich väčší rast domáceho dopytu aj posilnenie objednávok na export, ktoré bolo najprudšie od januára 2022.

Zamestnanosť v českom spracovateľskom priemysle sa v júni po piatich mesiacoch prepúšťania vo všeobecnosti stabilizovala a zásoby výrobných vstupov sa zvýšili najrýchlejšie od apríla 2022. Subdodávky sa však naďalej výrazne omeškávali pre vojnu na Blízkom východe.

Rast cien vstupov sa zmiernil na trojmesačné minimum, ale zostával na vysokej úrovni. Zvyšovanie výrobných cien sa takisto spomalilo. Podnikateľská nálada sa síce oproti máju mierne oslabila, ale zostala nad svojím dlhodobým priemerom.
.

Neprehliadnite

SR preberá predsedníctvo vo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ

Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla

NOVÝ TEPLOTNÝ REKORD: V Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu