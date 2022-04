Aktivita v českom výrobnom sektore rástla

Praha 1. apríla (TASR) - Aktivita v českom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za posledných 16 mesiacov. Vývoj ovplyvnil výrazný pokles produkcie a nových objednávok. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje S&P Global, ktoré zverejnil server RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre český výrobný sektor dosiahol v marci 54,7 bodu oproti februárovej hodnote 56,5 bodu. Marcová hodnota je najnižšia od novembra 2020 a zároveň nižšia, než predpokladali analytici. Tí očakávali pokles indexu na 55,3 bodu. Na druhej strane to však stále znamená pokračovanie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Dôvodom výrazne slabšej aktivity v českom výrobnom sektore je pokles produkcie, prvý od októbra minulého roka. Klesli aj nové objednávky a nové exportné objednávky zaznamenali najvýraznejšie tempo poklesu od júla 2020.



Naopak, zvýšili sa náklady v sektore po tom, ako miera inflácie vyskočila na najvyššiu úroveň zhruba za štvrťstoročie. Zároveň sa zhoršili očakávania firiem, čo sa týka produkcie, a to na najnižšiu úroveň takmer za dva roky. Náladu vo firmách ovplyvnila najmä vojna na Ukrajine a zvyšujúce sa prevádzkové náklady.