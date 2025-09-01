Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktivita v českom výrobnom sektore zrýchlila v auguste tempo poklesu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Index nákupných manažérov pre český výrobný sektor dosiahol v auguste 49,4 bodu oproti júlovej hodnote 49,7 bodu.

Autor TASR
Praha 1. septembra (TASR) - Aktivita v českom výrobnom sektore pokračovala v auguste v poklese, pričom tempo poklesu sa mierne zrýchlilo. Výsledky prieskumu S&P Global zverejnil portál RTTNews.

Index nákupných manažérov pre český výrobný sektor dosiahol v auguste 49,4 bodu oproti júlovej hodnote 49,7 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.

Produkcia vo výrobnom sektore v auguste do veľkej miery stagnovala. Ovplyvnili ju najmä problémy v logistike a obchodná politika USA. Okrem toho horšie výsledky vykázali nové exportné objednávky. Tie rovnako ovplyvnila americká colná politika, potom geopolitická neistota a slabý dopyt zo strany nemeckých zákazníkov.

Pozitívne sa však vyvíjali celkové nové objednávky. Tie rástli najvýraznejším tempom od februára 2022 a zabránili tak výraznejšiemu poklesu aktivity v českom výrobnom sektore.
