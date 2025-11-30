< sekcia Ekonomika
Aktivita v čínskej výrobe klesla 8. mesiac v rade
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v novembri 49,2 bodu oproti 49 bodom v októbri.
Autor TASR
Peking 30. novembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore klesla v novembri už ôsmy mesiac v rade napriek zmierneniu napätia v obchodných vzťahoch Číny a USA. Navyše, v oblasti služieb zaznamenala prvý pokles za takmer tri roky. Vláda tak musí riešiť, či pokračovať v štrukturálnych reformách, alebo poskytnúť ďalšie stimuly na zvýšenie domáceho dopytu. Informovali o tom agentúry Bloomberg a AFP a portál tradingeconomics, ktoré sa odvolali na údaje čínskeho štatistického úradu.
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v novembri 49,2 bodu oproti 49 bodom v októbri. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa síce zmiernilo, aktivita však klesá už od apríla, za čím je najmä slabnúci dopyt. Okrem toho, analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali výraznejšie zmiernenie tempa poklesu a index na úrovni 49,4 bodu.
Ešte nepriaznivejšie údaje pre čínsku ekonomiku priniesol sektor služieb. Podľa štatistikov aktivita v jeho prípade klesla prvýkrát za takmer tri roky. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol 49,5 bodu oproti 50,1 bodu v októbri. Aj v tomto prípade výsledky zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so stagnáciou aktivity v sektore a s indexom na úrovni 50 bodov.
Vývoj v službách negatívne ovplyvnili najmä nové objednávky, v rámci ktorých sa predchádzajúci pokles ešte zrýchlil. V októbri dosiahol príslušný čiastkový index 46 bodov, v novembri 45,7 bodu. Na druhej strane sa zmiernil pokles v oblasti nových zahraničných objednávok. Zatiaľ čo v októbri čiastkový index dosiahol 46,2 bodu, tento mesiac predstavoval 47,9 bodu.
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v novembri 49,2 bodu oproti 49 bodom v októbri. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa síce zmiernilo, aktivita však klesá už od apríla, za čím je najmä slabnúci dopyt. Okrem toho, analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali výraznejšie zmiernenie tempa poklesu a index na úrovni 49,4 bodu.
Ešte nepriaznivejšie údaje pre čínsku ekonomiku priniesol sektor služieb. Podľa štatistikov aktivita v jeho prípade klesla prvýkrát za takmer tri roky. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol 49,5 bodu oproti 50,1 bodu v októbri. Aj v tomto prípade výsledky zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so stagnáciou aktivity v sektore a s indexom na úrovni 50 bodov.
Vývoj v službách negatívne ovplyvnili najmä nové objednávky, v rámci ktorých sa predchádzajúci pokles ešte zrýchlil. V októbri dosiahol príslušný čiastkový index 46 bodov, v novembri 45,7 bodu. Na druhej strane sa zmiernil pokles v oblasti nových zahraničných objednávok. Zatiaľ čo v októbri čiastkový index dosiahol 46,2 bodu, tento mesiac predstavoval 47,9 bodu.