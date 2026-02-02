< sekcia Ekonomika
Aktivita v čínskej výrobe zrýchlila v januári tempo rastu
Rast je však naďalej veľmi slabý.
Autor TASR
Peking 2. februára (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zrýchlila na začiatku tohto roka tempo rastu, k čomu prispeli vyššie nové objednávky aj produkcia. Rast je však naďalej veľmi slabý. Poukázali na to výsledky súkromného prieskumu spoločnosti RatingDog. Na druhej strane, údaje sú lepšie než cez víkend zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu. Informoval o tom server RTTNews.
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor zostavovaný firmou RatingDog (pôvodne Caixin) zaznamenal v januári 50,3 bodu, zatiaľ čo v decembri minulého roka to bolo 50,1 bodu. Znamená to zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
K zrýchleniu rastu aktivity prispel výraznejší rast produkcie než v poslednom mesiaci minulého roka, ktorá tak reagovala na rast nových objednávok. Pozitívne sa vyvíjali aj nové exportné objednávky, ktoré rovnako vzrástli, najmä v dôsledku vyššieho dopytu z krajín juhovýchodnej Ázie. Firmy následne zvýšili počet zamestnancov, prvýkrát za tri mesiace.
Údaje o vývoji vo výrobnom sektore zo strany spoločnosti RatingDog sú tak lepšie než tie, ktoré cez víkend oznámil čínsky štatistický úrad. Údaje o aktivite vo výrobnom sektore, ako aj v službách zo strany štatistikov a súkromného prieskumu firmy RatingDog sa však väčšinou líšia, keďže štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo RatingDog na stredné a malé podniky.
Podľa štatistického úradu dosiahol index nákupných manažérov pre výrobný sektor v januári 49,9 bodu oproti decembrovej hodnote 50,1 bodu. Aktivita tak zaznamenala mierny pokles.
