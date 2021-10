Peking 31. októbra (TASR) - Aktivita v čínskom priemysle klesla v októbri druhý mesiac po sebe. Negatívny vplyv na výrobu mali pretrvávajúco vysoké ceny surovín a slabší domáci dopyt. To signalizuje spomalenie rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky v poslednom kvartáli.



Oficiálny index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor sa v októbri znížil na 49,2 bodu zo 49,6 bodu v septembri, uviedol čínsky štatistický úrad. Analytici počítali so zvýšením na 49,7 bodu. Index zostáva pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu.



Okrem problémov v rámci dodávateľských sietí, vysokých cien surovín a slabšieho domáceho dopytu je ďalším faktorom energetická kríza, s ktorou Čína zápasí od septembra a ktorá je najhoršia za desaťročie. Nedostatok elektriny spôsobil, že mnoho závodov muselo obmedziť produkciu.



Index produkcie v októbri padol na 48,4 bodu zo 49,5 bodu v septembri. Index nových objednávok sa znížil tretí mesiac po sebe a dosiahol 48,8 bodu.



Index výstupných cien stúpol na 61,1 bodu a dostal sa najvyššie od roku 2016, keď štatistický úrad začal zverejňovať tento údaj. To signalizuje rastúce inflačné tlaky počas spomaľovania expanzie ekonomiky.