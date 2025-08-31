< sekcia Ekonomika
Aktivita v čínskom priemysle v auguste klesla piaty mesiac po sebe
Autor TASR
Peking 31. augusta (TASR) - Aktivita v čínskom priemysle sa v auguste znížila už piaty mesiac po sebe, aj keď tempo poklesu sa spomalilo. TASR o tom informuje na základe správ AP a Trading Economics.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v auguste vzrástol na 49,4 bodu z trojmesačného minima 49,3 bodu v júli, uviedol čínsky štatistický úrad. Index však zostáva pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.
Produkcia v sektore rástla štvrtý mesiac po sebe a najrýchlejšie od marca. Dôvodom bolo predĺženie colného prímeria medzi Washingtonom a Pekingom o ďalších 90 dní. Príslušný index stúpol na 50,8 bodu z 50,5 bodu.
Index nových objednávok sa zvýšil na 49,5 bodu zo 49,4 bodu. Index zamestnanosti klesol na 47,9 bodu zo 48 bodov. Index dôvery vzrástol na šesťmesačné maximum 50,5 bodu z 50,3 bodu.
