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Aktivita v čínskom priemysle v auguste opäť klesla
Index nákupných manažérov (PMI) sektora podľa údajov čínskeho štatistického úradu bol na úrovni 49,8 bodu, čiže pod hranicou 50 bodov oddeľujúcou expanziu od kontrakcie.
Autor TASR
Peking 31. augusta (TASR) - Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle sa v auguste už druhý mesiac v rade oslabovala, hoci pomalším tempom. Index nákupných manažérov (PMI) sektora podľa údajov čínskeho štatistického úradu bol na úrovni 49,8 bodu, čiže pod hranicou 50 bodov oddeľujúcou expanziu od kontrakcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Augustová hodnota PMI čínskeho priemyslu sa zlepšila oproti júlu, v ktorom bola na úrovni 49,2 bodu. Zároveň sa nenaplnilo očakávanie ekonómov oslovených v prieskume agentúry Bloomberg, ktorí predpokladali, že PMI sa zotaví menej výrazne, a to na 49,5 bodu. Chuo Li-chuej z čínskeho štatistického úradu uviedol, že index ukazuje na zlepšenie produkcie aj dopytu. Dodal však, že slabá aktivita bola napríklad v segmente výroby ocele a chemických materiálov.
PMI čínskeho sektora služieb a stavebníctva v auguste stagnoval na úrovni 49 bodov a nenaplnila sa prognóza analytikov, že sa posilní na 49,4 bodu. Chuo Li-chuej poznamenal, že „slabá“ aktivita bola vo veľkoobchode, maloobchode a v službách na kapitálovom trhu.
Augustová hodnota PMI čínskeho priemyslu sa zlepšila oproti júlu, v ktorom bola na úrovni 49,2 bodu. Zároveň sa nenaplnilo očakávanie ekonómov oslovených v prieskume agentúry Bloomberg, ktorí predpokladali, že PMI sa zotaví menej výrazne, a to na 49,5 bodu. Chuo Li-chuej z čínskeho štatistického úradu uviedol, že index ukazuje na zlepšenie produkcie aj dopytu. Dodal však, že slabá aktivita bola napríklad v segmente výroby ocele a chemických materiálov.
PMI čínskeho sektora služieb a stavebníctva v auguste stagnoval na úrovni 49 bodov a nenaplnila sa prognóza analytikov, že sa posilní na 49,4 bodu. Chuo Li-chuej poznamenal, že „slabá“ aktivita bola vo veľkoobchode, maloobchode a v službách na kapitálovom trhu.