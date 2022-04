Aktivita v čínskom sektore služieb aj súkromnom sektore v marci klesla

Peking 6. apríla (TASR) - Aktivita v čínskom sektore služieb v marci klesla, prvýkrát za sedem mesiacov, keďže prudký nárast nových prípadov koronavírusu obmedzil mobilitu a zasiahol dopyt. To sa premietlo do poklesu celého súkromného sektora v druhej najväčšej svetovej ekonomike. Ukázal to v stredu prieskum spoločnosti Caixin, ktorý prevzala TASR.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho sektora služieb v marci znížil na 42 bodov z februárových 50,2 bodu. To bol jeho najstrmší pokles od februára 2020, keď Čína zápasila s prvou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Marcová hodnota indexu sa pritom dostala pod hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Čiastkový index nových objednávok v marci 2022 klesol tiež, už druhý mesiac po sebe a najrýchlejšie za dva roky, od marca 2020. A ceny vstupných surovín a materiálov vzrástli po tom, ako vo februári dosiahli šesťmesačné minimum.



Nová vlna koronavírusu a slabší dopyt znížili apetít firiem po zamestnancoch, takže čiastkový index zamestnanosti pokračoval v poklese, aj keď pomalším tempom ako vo februári.



Prieskum ďalej ukázal, že aj kombinovaný index nákupných manažérov pre celý súkromný sektor v Číne v marci klesol, a to na 43,9 z 50,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade PMI prekonal hranicu 50 bodov a bol najnižší od februára 2020.



Začiatkom mesiaca prieskum vo výrobnom sektore odhalil, že aj jeho PMI sa v marci 2022 prepadol pod hranicu 50 bodov, keďže klesol na 48,1 bodu z februárových 50,4 bodu.



Čínska ekonomika čelí vážnym výzvam a veľkou otázkou je, ako dlho bude schopná pokračovať v politike „nulovej tolerancie“ voči ochoreniu COVID-19 a zavádzať rozsiahle blokády, skonštatovali analytici.