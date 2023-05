Aktivita v čínskom sektore služieb pokračovala v slabšom raste

Peking 5. mája (TASR) - Aktivita v čínskom sektore služieb pokračovala v apríli v raste, keď podniky ťažili z postupného návratu do normálu po zrušení tvrdej protipandemickej politiky. Tempo rastu sa však spomalilo. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločností Caixin a S&P Global. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov Caixin a S&P Global pre čínsky sektor služieb dosiahol v apríli 56,4 bodu. V marci dosiahol 57,8 bodu, čo predstavovalo 28-mesačné maximum.



Výsledok poukazuje na spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň potvrdzuje údaje zverejnené pred niekoľkými dňami čínskym štatistickým úradom, ktoré tiež poukázali na spomalenie rastu aktivity v sektore služieb.



Analytici upozornili, že so spomaľovaním tempa rastu počítajú aj v ďalšom období, keďže domáci dopyt sa po období pandémie ešte v plnej miere neobnovil. V tejto súvislosti dodali, že čínska vláda by mala prijať ďalšie podporné opatrenia na zvýšenie spotreby.