Aktivita v čínskom sektore služieb rástla najslabšie za sedem mesiacov

Peking 6. mája (TASR) - Aktivita v čínskom sektore služieb pokračovala v apríli v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo a priblížilo k úrovni poukazujúcej na stagnáciu. To je ďalšia negatívna správa pre čínsku vládu, ktorá musí v súčasnosti riešiť vplyv americkej obchodnej politiky na ekonomiku krajiny. Informovala o tom spoločnosť Caixin, ktorej údaje zverejnili agentúra Bloomberg a portál RTTNews.



Index nákupných manažérov pre čínsky sektor služieb dosiahol podľa Caixinu v apríli 50,7 bodu oproti marcovej hodnote 51,9 bodu. To znamená výrazné spomalenie rastu aktivity v oblasti, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali iba s miernym spomalením aktivity a indexom na úrovni 51,7 bodu. Hodnota indexu zároveň predstavuje najslabšie tempo rastu aktivity v čínskych službách za sedem mesiacov a tempo, ktoré už nie je veľmi vzdialené od úrovne stagnácie.



Dôvodom je vývoj nových objednávok, ktoré zaznamenali najslabší rast za takmer 2,5 roka. Aj rast nových exportných objednávok bol slabý a navyše, firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov.



Analytici oslovení agentúrou Bloomberg odhadujú, že čínska ekonomika vzrastie tento rok o 4,2 %. To je výrazne slabšie tempo rastu, než aké si stanovila čínska vláda, ktorá si za cieľ dala dosiahnuť tento rok rast na úrovni zhruba 5 %.



Minulý týždeň zverejnil údaje o vývoji v sektore služieb čínsky štatistický úrad. Podľa neho index nákupných manažérov pre tento sektor dosiahol 50,4 bodu oproti 50,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Výsledky štatistického úradu a Caixinu sa často líšia, pretože štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky. V tomto prípade však jeden aj druhý prieskum poukázali zhodne na spomaľovanie rastu aktivity v sektore.