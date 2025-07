Aktivita v čínskom sektore služieb rástla najslabšie za deväť mesiacov

Peking 3. júla (TASR) - Aktivita v čínskom sektore služieb pokračovala v júni v raste, deviaty mesiac po sebe, tempo rastu však bolo za toto obdobie najslabšie. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje spoločností Caixin a S&P Global. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Index nákupných manažérov v čínskom sektore služieb dosiahol v júni 50,6 bodu oproti májovej hodnote 51,1 bodu. Znamená to spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň je to najnižšia hodnota indexu od septembra 2024.



Údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali iba s miernym spomalením tempa rastu a indexom na úrovni 51 bodov.



Vývoj v oblasti služieb ovplyvnili najmä nové objednávky. Celkové nové objednávky spomalili tempo rastu a zahraničné objednávky klesli, pričom ich pokles bol najvýraznejší od decembra 2022. V dôsledku vývoja nových objednávok sa znížila zamestnanosť v sektore.



Začiatkom týždňa zverejnil svoje údaje o vývoji v sektore služieb čínsky štatistický úrad. Podľa neho index dosiahol 50,5 bodu, čo znamená takmer zhodu s údajmi od Caixinu. Väčšinou sa však výsledky štatistického úradu a Caixinu líšia, pretože štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.