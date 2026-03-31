< sekcia Ekonomika
Aktivita v čínskom spracovateľskom odvetí rástla
Autor TASR
Peking 31. marca (TASR) - Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle tento mesiac rástla najrýchlejším tempom za posledný rok, čím kompenzovala pokles z predchádzajúcich mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v utorok odvolala na údaje čínskeho štatistického úradu.
Druhá najväčšia svetová ekonomika v posledných rokoch čelí spomaleniu domáceho dopytu a investícií, čo negatívne vplýva aj na jej rozsiahly výrobný sektor. Napriek tomu sa index nákupných manažérov (PMI) pre odvetvie v marci zvýšil na 50,4 bodu z februárovej hodnoty 49 bodov, oznámil štatistický úrad.
Prekonal hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Ukazovateľ sa dostal najvyššie od marca minulého roka, keď bol na úrovni 50,5 bodu. Podniky zrýchlili svoje výrobné aktivity, pričom sa výrazne zlepšil aj dopyt na trhu, uviedol štatistický úrad.
Index PMI pre nevýrobné odvetvie, ktorý zahŕňa služby a stavebníctvo, v marci vzrástol na 50,1 bodu z februárovej hodnoty 49,5 bodu.
