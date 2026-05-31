< sekcia Ekonomika
Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle v máji stagnovala
Index nákupných manažérov (PMI) v čínskom výrobnom sektore podľa údajov štatistického úradu v máji klesol na 50 bodov z aprílovej úrovne 50,3 bodu.
Autor TASR
Peking 31. mája (TASR) - Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle v máji stagnovala. Nové objednávky klesli a vstupné náklady pokračovali v raste, oznámil v nedeľu čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index nákupných manažérov (PMI) v čínskom výrobnom sektore podľa údajov štatistického úradu v máji klesol na 50 bodov z aprílovej úrovne 50,3 bodu. Dostal sa tak na úroveň, ktoré oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Ukazovateľ zaznamenal najnižšiu hodnotu za posledné tri mesiace. Vývoj v priemysle odzrkadľuje trend v širšej ekonomike, ktorá v apríli spomalila tempo rastu, a to aj napriek oživeniu exportu. Čínsku ekonomiku brzdí pretrvávajúca kríza na trhu s nehnuteľnosťami a utlmený domáci dopyt, v dôsledku čoho je stále závislejšia od zahraničného dopytu po jej priemyselných tovaroch.
Index nákupných manažérov (PMI) v čínskom výrobnom sektore podľa údajov štatistického úradu v máji klesol na 50 bodov z aprílovej úrovne 50,3 bodu. Dostal sa tak na úroveň, ktoré oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Ukazovateľ zaznamenal najnižšiu hodnotu za posledné tri mesiace. Vývoj v priemysle odzrkadľuje trend v širšej ekonomike, ktorá v apríli spomalila tempo rastu, a to aj napriek oživeniu exportu. Čínsku ekonomiku brzdí pretrvávajúca kríza na trhu s nehnuteľnosťami a utlmený domáci dopyt, v dôsledku čoho je stále závislejšia od zahraničného dopytu po jej priemyselných tovaroch.