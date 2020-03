Aktivita v čínskom súkromnom sektore sa prepadla na historické minimum

Peking 4. marca (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore zaznamenala minulý mesiac historické minimum, keď aktivitu výrobného sektora zredukovalo v dôsledku koronavírusu vynútené zatvorenie závodov a sektor služieb oslabili obmedzenia v doprave a cestovnom ruchu. Ukázali to v stredu zverejnené údaje spoločností IHS Markit a Caixin.



Kompozitný index spoločnosti Caixin, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, sa vo februári prepadol z januárovej hodnoty 51,9 bodu na 27,5 bodu. Výsledok poukazuje na dramatický rozsah poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Celkovo je to najnižšia hodnota kompozitného indexu od začatia evidovania príslušných údajov.



Pod vývoj v celkovom súkromnom sektore sa rovnako podpísali výrobný sektor aj sektor služieb. V obidvoch prípadoch zaznamenali indexy historické minimum.



Index nákupných manažérov IHS Markit a Caixin pre čínsky výrobný sektor, ktorý vychádza z prieskumu medzi malými a strednými firmami, dosiahol vo februári 40,3 bodu, čo je najhorší výsledok od apríla 2004, keď sa s prieskumom aktivity vo výrobnom sektore začalo.



Ešte horší vývoj zaznamenal index pre sektor služieb. Vo februári dosiahol iba 26,5 bodu oproti 51,8 bodu v januári. Analytici očakávali, že klesne miernejšie, a to na 48 bodov. Je to zároveň prvý pokles aktivity v sektore služieb od začatia evidovania príslušného indexu pred viac než 14 rokmi.