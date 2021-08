Peking 4. augusta (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore v júli ožila po júnovom spomalení vďaka zrýchleniu sektora služieb, zatiaľ čo výrobný sektor sa, naopak, spomalil. Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti Caixin Insight.



Kombinovaný index nákupných manažérov v Číne vyskočil v júli na 53,1 bodu z júnových 50,6 bodu po tom, ako sa epidémiu ochorenia COVID-19 v provincii Kuang-tung podarilo dostať pod kontrolu.



„Oživenie epidémie v niektorých ďalších častiach Číny na konci júla by však mohlo poškodiť augustové hodnoty PMI,“ upozornil Wang Če, hlavný ekonóm spoločnosti Caixin Insight.



Prieskum ďalej odhalil, že rast čínskeho sektora služieb sa v júli zrýchlil a jeho PMI stúpol na 54,9 bodu z júnového 14-mesačného minima 50,3 bodu. Prispelo k tomu obmedzenie nedávneho nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19 v provincii Kuang-tung, čo sa premietlo do väčšieho počtu zákazníkov aj nových objednávok v tomto odvetví. Aj dôvera v podnikanie sa v júli zlepšila.



Oficiálny prieskum čínskeho štatistického úradu však začiatkom tohto mesiaca ukázal, že aktivita vo výrobnom sektore sa spomalila a príslušný index klesol v júli na 50,4 bodu z 50,9 bodu v júni. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od februára 2020.



Tieto údaje aj oživenie epidémie v niektorých častiach Číny signalizujú, že zotavovanie čínskej ekonomiky nestojí na pevných základoch. „Ekonomika stále čelí obrovskému tlaku,“ dodal Wang Če.