Aktivita v čínskom súkromnom sektore sa začiatkom roka vrátila k rastu

Peking 31. januára (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore sa na začiatku tohto roka vrátila k rastu, pričom ju podporil ako výrobný sektor, tak aj sektor služieb. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Podľa štatistikov index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v januári 50,1 bodu oproti 47 bodom v decembri. To predstavuje výrazné zlepšenie situácie vo výrobnom sektore druhej najväčšej ekonomiky sveta, ktorý tak zaznamenal návrat k rastu. Hranicu medzi rastom a poklesom aktivity v sektore predstavuje 50 bodov.



Vývoj vo výrobe prekonal aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí očakávali rast indexu, avšak iba na 48 bodov, čo by znamenalo len zmiernenie poklesu aktivity.



Obrat k rastu zaznamenala aj aktivita v sektore služieb, čo do veľkej miery podporili zvýšené výdavky spojené s oslavami nového čínskeho roka. Index nákupných manažérov pre sektor služieb dosiahol v januári 54,4 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 41,6 bodu. To je výrazný posun od prudkého poklesu k vysokému rastu aktivity v sektore.



Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Analytici počítali so zvýšením indexu na 52 bodov.



Výsledkom prudkého obratu vo výrobnom aj nevýrobnom sektore Číny je posun aktivity celého súkromného sektora k rastu. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v januári podľa štatistického úradu 52,9 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 42,6 bodu.



V stredu 1. februára zverejní svoje údaje o vývoji v čínskom výrobnom sektore spoločnosť Caixin. Jej údaje sa zvyčajne od údajov čínskeho štatistického úradu líšia. Dôvodom rozdielov je, že čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.