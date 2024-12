Aktivita v čínskom súkromnom sektore koncom roka zrýchlila tempo rastu

Peking 31. decembra (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore zaznamenala na záver tohto roka výrazné zrýchlenie tempa rastu, k čomu prispel najmä sektor služieb. Aktivita vo výrobnom sektore síce opäť vzrástla, tempo rastu v tejto oblasti sa však spomalilo takmer na úroveň stagnácie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktorí zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v oblasti služieb, dosiahol v decembri 52,2 bodu. V novembri predstavoval 50,8 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Pozitívne sa pod vývoj v súkromnom sektore Číny podpísali služby. V rámci tohto segmentu ekonomiky dosiahol index v decembri 52,2 bodu, zatiaľ čo v novembri to bolo 50 bodov. To znamená, že v decembri sa aktivita vrátila k výraznému rastu po tom, ako v novembri stagnovala.



Vývoj v sektore zároveň vysoko prekonal očakávania analytikov. Tí počítali iba s minimálnym zrýchlením rastu a indexom na úrovni 50,2 bodu.



Vývoj v oblasti služieb tak výrazne kompenzoval situáciu vo výrobe, kde síce aktivita pokračovala v raste, tempo rastu sa však spomalilo tesne nad úroveň stagnácie. V novembri dosiahol príslušný index 50,3 bodu, v decembri potom 50,1 bodu. Na druhej strane, ani údaj za výrobný sektor nie je pre čínsku ekonomiku vyslovene nepriaznivý, keďže sa tretí mesiac po sebe udržal v pásme rastu.



Podľa ekonóma z Capital Economics Gabriela Nga ekonomiku v závere roka podporujú fiškálne stimuly vlády a očakáva, že v tomto smere bude vláda pokračovať aj naďalej. Obáva sa však, že v neskoršom období ekonomickú situáciu poškodia kroky novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa Nga splní svoje hrozby a uvalí na dovoz čínskych produktov vysoké clá.