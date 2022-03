Aktivita v čínskom výrobnom sektore aj v sektore služieb klesla

Peking 31. marca (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore aj v sektore služieb v marci klesla v dôsledku blokád na zastavenie ochorenia COVID-19. Ukázali to vo štvrtok oficiálne výsledky Národného štatistického úradu.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) zo sektora služieb v Číne v marci znížil na 48,4 bodu z februárových 51,6 bodu. Išlo o prvý pokles v sektore služieb od vlaňajšieho augusta, a to v dôsledku prísnych opatrení na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 v mnohých mestách vrátane Šanghaja a Šen-čenu.



Hodnota indexu sa tak prepadla pod hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Podobne aj PMI výrobného sektora v marci klesol, prvýkrát od vlaňajšieho októbra, a to na 49,5 z 50,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Ekonómovia sa však domnievajú, že po marcovom poklese aktivity v oboch sektoroch čínskej ekonomiky pre blokády a masové testovanie vo veľkých mestách dôjde v apríli k ich oživeniu. Väčšina obyvateľov by sa mala totiž po uvoľnení blokovaní vrátiť do práce. Jednou neistotou je, že ľudia s pozitívnymi výsledkami pri hromadných testoch by mohli v apríli zostať v izolácii.