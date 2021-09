Aktivita v čínskom výrobnom sektore klesla prvýkrát za 16 mesiacov

Peking 1. septembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v auguste pokles a aj keď tempo poklesu bolo mierne, je to prvý pokles aktivity v sektore za 16 mesiacov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje spoločností Caixin a IHS Markit. Dôvodom je pokles produkcie aj nových objednávok.



Index nákupných manažérov IHS Markit a Caixin pre čínsky výrobný sektor dosiahol v auguste 49,2 bodu. V júli zaznamenal 50,3 bodu. To znamená pokles v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň prvý pokles výrobného sektora od apríla 2020.



Čo sa týka aktivity vo výrobnom sektore podľa údajov čínskeho štatistického úradu, v tomto prípade výrobný sektor zaznamenal ešte mierny rast aktivity. Index nákupných manažérov dosiahol podľa štatistického úradu v auguste 50,1 bodu oproti 50,4-bodovej hodnote v júli. Dôvodom rozdielnych údajov o aktivite vo výrobnom sektore je fakt, že čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne podniky, zatiaľ čo spoločnosť Caixin na menšie a súkromné firmy.