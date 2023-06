Aktivita v čínskom výrobnom sektore klesla v júni tretí mesiac po sebe

Peking 30. júna (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v júni pokles, už tretí mesiac po sebe. Aj keď sa tempo poklesu zmiernilo, naznačuje to, že čínska ekonomika sa po ukončení protipandemických opatrení nezotavuje tak, ako sa očakávalo. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v júni 49 bodov oproti 48,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Napriek rastu to znamená ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však zmiernilo.



Vývoj v sektore ovplyvňuje do veľkej miery útlm v oblasti dopytu. Čiastkový index nových objednávok dosiahol v júni 48,6 bodu oproti 48,3 bodu v máji, čo znamená, že nové objednávky aj naďalej klesajú, aj keď miernejším tempom. Navyše nové exportné objednávky tempo poklesu zrýchlili.



Nepriaznivo sa vyvíjala aj zamestnanosť, keď príslušný čiastkový index klesol zo 48,4 bodu na 48,2 bodu. To znamená pokles zamestnanosti v sektore štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo.