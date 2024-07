Peking 31. júla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore klesla aj v júli, tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Situáciu zhoršili slabý dopyt, pretrvávajúce problémy v realitnom sektore a pokračujúca neistota na trhu práce. V sektore služieb aktivita síce rástla, tempo rastu sa však spomalilo. Údaje čínskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov v čínskom výrobnom sektore dosiahol v júli 49,4 bodu oproti 49,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to ďalšie zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Napriek tomu boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Trhy totiž počítali s ešte výraznejším prehĺbením poklesu a indexom na úrovni 49,3 bodu. Negatívom je, že je to pokles tretí mesiac po sebe a najhorší výsledok od februára tohto roka.



Zrýchlil sa pokles nových objednávok, pričom index dosiahol 49,3 bodu oproti 49,5 bodu v júni. Pod tento vývoj sa podpísali najmä problémy na domácom trhu. Aj nové zahraničné objednávky pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo a príslušný index dosiahol 48,5 bodu zo 48,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Produkcia opäť vzrástla, piaty mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za toto obdobie. Zatiaľ čo v júni dosiahol príslušný index 50,6 bodu, v júli predstavoval 50,1 bodu, čo je tesne nad úrovňou stagnácie.



Aktivita v oblasti služieb zaznamenala na rozdiel od výrobného sektora rast, jeho tempo sa však spomalilo. Index nákupných manažérov v oblasti služieb dosiahol v júli 50,2 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 50,5 bodu. Júlová hodnota tak predstavuje najnižšiu úroveň rastu aktivity v čínskom sektore služieb za osem mesiacov.



Vývoj vo výrobnom aj nevýrobnom sektore sa odrazil na vývoji aktivity v celom súkromnom sektore. Tá naďalej rástla, rast sa však spomalil do blízkosti úrovne, ktorá predstavuje stagnáciu. Kompozitný index zahrnujúci výrobný sektor aj sektor služieb dosiahol v júli 50,2 bodu, zatiaľ čo v júni zaznamenal 50,5 bodu.