Aktivita v čínskom výrobnom sektore rástla najvyšším tempom za 3 roky

Peking 1. júla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v raste, pričom tempo rastu zrýchlilo na najvyššiu úroveň za tri roky. Vyplýva to z prieskumu súkromných spoločností Caixin a IHS Markit, ktorý tak poukázal na podstatne lepší vývoj medzi menšími podnikmi než medzi štátnymi a veľkými firmami, ktorých aktivitu sleduje štatistický úrad. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Caixinu dosiahol index nákupných manažérov v čínskom výrobnom sektore v júni 51,8 bodu oproti 51,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Je to zároveň najvýraznejšie tempo rastu od mája 2021, pričom rast prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali so spomalením tempa rastu a indexom na úrovni 51,2 bodu.



Aktivitu vo výrobnom sektore podporili nové objednávky aj produkcia. V obidvoch prípadoch pokračovali v raste, pričom produkcia bola najvyššia za posledné dva roky.



Výsledky výrazne kontrastujú s údajmi o vývoji aktivity vo výrobnom sektore, ktoré cez víkend zverejnil čínsky štatistický úrad. Ten oznámil, že príslušný index dosiahol za jún 49,5 bodu, čo je rovnaká hodnota ako v máji. To znamená, že aktivita v sektore pokračovala v poklese.



Údaje čínskeho štatistického úradu a Caixinu sa však často líšia. Štatistický úrad sa totiž zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na menšie a na export orientované podniky.