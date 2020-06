Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa vrátila k miernemu rastu

Peking 1. júna (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala podľa údajov spoločností Markit a Caixin nečakaný rast. Tempo rastu však bolo veľmi mierne, keďže exportné obejdnávky pokračovali v poklese.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v máji 50,7 bodu. V apríli hodnota indexu predstavovala 49,4 bodu. To znamená návrat výrobného sektora k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s rastom indexu iba na 49,6 bodu, teda so zmiernením poklesu. Navyše, je to najlepší výsledok od januára tohto roka.



K nečakanému rastu aktivity v sektore prispela produkcia, ktorá zaznamenala najväčší rast od januára 2011. Na druhej strane, exportné objednávky pokračovali vo výraznom poklese, aj keď jeho tempo nebolo také prudké ako v predchádzajúcom mesiaci.



Čínsky oficiálny index nákupných manažérov, ktorý o deň skôr zverejnil čínsky štatistický úrad, sa udržal v rastovom teritóriu, rast sa však mierne spomalil. V apríli dosiahol index 50,8 bodu, v máji zaznamenal 50,6 bodu. Hodnoty medzi oficiálnym indexom a indexom spoločností Caixin a Markit sa pravidelne líšia. Dôvodom je fakt, že čínsky štatistický úrad sleduje najmä situáciu vo veľkých štátnych podnikoch, Caixin robí prieskum v stredných a malých podnikoch.