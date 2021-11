Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa v novembri nečakane zvýšila

Peking 30. novembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa tento mesiac nečakane zvýšila, k čomu prispelo zmiernenie predchádzajúceho prudkého rastu cien surovín a energetickej krízy v Číne. Tlak na výrobné podniky sa tak čiastočne znížil.



Ako v utorok uviedol čínsky štatistický úrad, index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor vzrástol v novembri na 50,1 bodu z októbrovej hodnoty 49,2 bodu. To znamená návrat aktivity v sektore k miernemu rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Novembrový vývoj v sektore tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s indexom na úrovni 49,6 bodu. To by znamenalo iba spomalenie tempa poklesu.



"Viaceré opatrenia na zabezpečenie dodávok energií a stabilizáciu cien na trhu sa ukázali ako účinné," uviedli štatistici. Okrem zmiernenia obmedzovania dodávok elektrickej energie sa zároveň znížili ceny pri niektorých surovinách.



Štatistický úrad zároveň informoval, že index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor dosiahol v novembri 52,3 bodu oproti októbrovej hodnote 52,4 bodu. Aktivita v sektore služieb tak pokračovala v raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo.



Pokračovanie rastu v sektore služieb a návrat k rastu vo výrobe tak zlepšili situáciu v celom súkromnom sektore. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v novembri 52,2 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 50,8 bodu.