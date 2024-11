Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa v októbri vrátila k rastu

Peking 3. novembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa minulý mesiac vrátila k rastu. Prispeli k tomu nové objednávky, ktoré zaznamenali najvýraznejší rast za posledné štyri mesiace. Poukázali na to výsledky prieskumu súkromnej spoločnosti Caixin. Informoval o tom portál RTTNews.



Podľa Caixinu index nákupných manažérov v čínskom výrobnom sektore dosiahol v októbri 50,3 bodu oproti septembrovej hodnote 49,3 bodu. To znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Rast zaznamenala aktivita v čínskom výrobnom sektore aj podľa čínskeho štatistického úradu. V tomto prípade sa index nákupných manažérov v októbri zvýšil na 50,1 bodu oproti septembrovej hodnote 49,8 bodu. Je to prvý rast aktivity vo výrobnom sektore za šesť mesiacov. Výsledky štatistického úradu a Caixinu sa pritom často do veľkej miery líšia, keďže čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.



Podľa ekonómov z Caixinu sa pod rast aktivity v sektore podpísali najmä nové objednávky. Tie zaznamenali v októbri najvýraznejší rast od júna. Exportné objednávky síce klesli, tempo poklesu sa však zmiernilo.