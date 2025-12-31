< sekcia Ekonomika
Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa na záver roka mierne zotavila
Poukázali na to výsledky súkromného prieskumu spoločnosti RatingDog. Rovnaké údaje zverejnil aj čínsky štatistický úrad.
Autor TASR
Peking 31. decembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa v poslednom mesiaci mierne zotavila, keď vyššie objednávky prispeli k rastu produkcie. Poukázali na to výsledky súkromného prieskumu spoločnosti RatingDog. Rovnaké údaje zverejnil aj čínsky štatistický úrad. Informovali o tom agentúry Reuters a AP a server RTTNews.
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor zostavovaný firmou RatingDog (pôvodne Caixin) zaznamenal v decembri 50,1 bodu oproti novembrovej hodnote 49,9 bodu. Aj keď rast indexu bol iba mierny, pre výrobný sektor predstavuje výraznú zmenu. Poukazuje na to, že aktivita sa po novembrovom poklese vrátila k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Rovnaký vývoj aktivity v čínskej výrobe oznámil aj čínsky štatistický úrad, ktorý sa vo väčšine prípadov od súkromného prieskumu líši. Dôvodom je, že štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo RatingDog na stredné a malé podniky.
Tentoraz však aj štatistici zverejnili, že index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v decembri 50,1 bodu. V novembri vykázal podľa štatistického úradu 49,2 bodu. Výsledok tak prekonal očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so zotrvaním indexu na úrovni 49,2 bodu, teda s pokračovaním poklesu aktivity.
