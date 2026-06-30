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Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa v júni vrátila k rastu
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,3 bodu oproti 50 bodom v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Peking 30. júna (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa v júni vrátila k rastu, aj keď jeho tempo bolo iba mierne. Pre čínsku vládu, ktorá sa usiluje zrýchliť ekonomický rast, je to však stále dobrá správa. Vývoj aktivity vo výrobe podporili najmä nové objednávky, ktoré po májovom poklese zaznamenali výrazný rast. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,3 bodu oproti 50 bodom v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to návrat k rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Tempo rastu bolo zároveň o niečo výraznejšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Bloomberg. Tí počítali s indexom na úrovni 50,1 bodu.
K návratu k rastu prispeli do veľkej miery nové objednávky. Príslušný index dosiahol 51,2 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 49,9 bodu. Aj nové zahraničné objednávky sa vrátili k rastu, keď index dosiahol 50,1 bodu oproti májovej hodnote 48,6 bodu.
To sa odrazilo na produkcii, ktorá zrýchlila tempo rastu. Príslušný index dosiahol v júni 51,4 bodu, zatiaľ čo v máji vykázal 51,2 bodu.
Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,3 bodu oproti 50 bodom v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to návrat k rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Tempo rastu bolo zároveň o niečo výraznejšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Bloomberg. Tí počítali s indexom na úrovni 50,1 bodu.
K návratu k rastu prispeli do veľkej miery nové objednávky. Príslušný index dosiahol 51,2 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 49,9 bodu. Aj nové zahraničné objednávky sa vrátili k rastu, keď index dosiahol 50,1 bodu oproti májovej hodnote 48,6 bodu.
To sa odrazilo na produkcii, ktorá zrýchlila tempo rastu. Príslušný index dosiahol v júni 51,4 bodu, zatiaľ čo v máji vykázal 51,2 bodu.