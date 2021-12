Aktivita v čínskom výrobnom sektore v novembri klesla

Peking 1. decembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore v novembri opäť klesla, a to viac ako ekonómovia odhadovali. Dôvodmi sú utlmený dopyt, klesajúca zamestnanosť a vyššie ceny. Ukázal to v stredu prieskum súkromných spoločností Caixin a IHS Markit.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho výrobného sektora sa v novembri znížil na 49,9 bodu z októbrových 50,6 bodu. Prepadol sa tak pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu, a to druhýkrát od apríla 2020. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa hodnota indexu zníži v novembri len veľmi mierne, na 50,5 bodu.



Prieskum odhalil, že nové objednávky po dvoch mesiacoch rastu v novembri mierne klesli. A exportné tržby aj zamestnanosť sa znížili už štvrtý mesiac po sebe. Situácia na strane dodávok sa opäť zhoršila v dôsledku nízkych zásob a meškania pri logistike.



Pozitívne je, že produkcia vzrástla prvýkrát za štyri mesiace, keďže sa problémy s elektrinou zmiernili.



Druhá najväčšia svetová ekonomika, ktorá zaznamenala pôsobivé oživenie po minuloročnom páde v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, stráca od druhej polovice roka dynamiku, pretože zápasí so spomaľujúcim sa výrobným sektorom, dlhovými problémami na trhu s nehnuteľnosťami a opätovným šírením nového koronavírusu.



Analytici preto očakávajú, že spomalenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny v 3. štvrťroku bude pokračovať aj vo 4. štvrťroku.



Výsledky prieskumu súkromných spoločností Caixin a IHS Markit kontrastujú s oficiálnym prieskumom čínskeho štatistického úradu. Ten v utorok (30. 11.) ukázal, že výrobná aktivita prvýkrát za tri mesiace vzrástla.



Dôvodom rozdielov v hodnotách oficiálneho indexu a indexu súkromných spoločností je fakt, že kým čínsky štatistický úrad oslovuje najmä veľké štátne firmy, Caixin a Markit robia prieskum v stredných a malých podnikoch.