Peking 1. septembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore v auguste nečakane klesla, keďže výpadky elektriny a dočasné zatvorenie tovární v dôsledku vlny horúčav utlmili výrobu a predaj. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu súkromných spoločností Caixin a S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov z čínskeho výrobného sektora v auguste znížil na 49,5 bodu z júlových 50,4 bodu. Hodnota indexu sa tak prvýkrát od mája dostala pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zníži len na 50,2 bodu.



Prieskum ďalej ukázal, že aj nové objednávky v auguste klesli, prvýkrát za tri mesiace, v dôsledku útlmu na trhu, výpadkov elektriny a pretrvávajúcich vplyvov ochorenia COVID-19. Zahraničný dopyt sa tiež znížil a zároveň sa zmiernil aj rast produkcie.



Počet zamestnancov vo výrobe klesol v auguste už piaty mesiac po sebe, keďže firmy prijali politiku znižovania počtu zamestnancov v dôsledku slabšieho dopytu.



Priemerné vstupné náklady klesli tiež, a to prvýkrát od mája 2020, aj keď len mierne. Výrobcovia v Číne v snahe zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dopyt znížili aj svoje výstupné ceny, a to najviac od mája.



Čínska ekonomika sa pomaly zotavuje z obmedzení spojených s oživením šírenia nového koronavírusu v prvej polovici roka, ale vlna horúčav a lokálne požiare tento proces narušili a vytvorili nové tlaky, čo predstavuje hrozbu pre oživenie hospodárskeho rastu.