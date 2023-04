Peking 1. apríla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore v apríli nečakane klesla a na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Ukázali to v nedeľu oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. To zvýši tlak na politikov, ktorí sa snažia podporiť zotavovanie sa ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19, uprostred utlmeného globálneho dopytu a pretrvávajúcej slabosti čínskeho sektora nehnuteľností. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa výsledkov prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho výrobného sektora klesol v apríli 2023 na 49,2 bodu z marcových 51,9 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zvýši na 51,4 bodu.



Aprílová hodnota indexu sa prepadla pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu, a to prvýkrát od minulého decembra. Na príčine je slabý globálny dopyt.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index produkcie v apríli klesol tiež, a to na 50,2 z 54,6 bodu v marci, čo je jeho najmenšia hodnota od januára. Znížil sa aj index nových objednávok, na 48,8 z 53,6 bodu, z toho index exportných objednávok klesol na 47,6 z 50,4 bodu. Zamestnanosť sa v apríli znížila už druhý mesiac po sebe, na 48,8 zo 49,7 bodu.



Druhá najväčšia svetová ekonomika rástla v 1. štvrťroku 2023 rýchlejšie, než sa očakávalo, vďaka silnej spotrebe sektora služieb, ale produkcia tovární zaostávala pri slabom globálnom raste.



Politbyro, najvyšší rozhodovací orgán vládnucej čínskej Komunistickej strany, tento týždeň zdôraznilo, že obnovenie a rozšírenie dopytu je kľúčom k trvalému oživeniu ekonomiky. Upozornilo, že zlepšenie v 1. štvrťroku bolo výsledkom najmä zotavovania sa z blokád so "slabou dynamikou a nedostatočným dopytom".



Čínsky výrobný sektor, ktorý zamestnáva približne 18 % pracovnej sily v krajine, tak zostáva pod tlakom pre slabý globálny dopyt. Niektorí vývozcovia agentúre Reuters povedali, že zmrazili investície a iní znížili náklady na prácu.