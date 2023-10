Aktivita v čínskom výrobnom sektore v septembri spomalila tempo rastu

Peking 2. októbra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala v septembri v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Poukázali na to najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti Caixin, ktoré zverejnila agentúra Reuters. Produkcia sa síce zvýšila, slabý externý dopyt však negatívne ovplyvnil vyhliadky na ďalšie obdobie.



Index nákupných manažérov zostavovaný spoločnosťami Caixin a S&P dosiahol v septembri 50,6 bodu, zatiaľ čo v auguste predstavoval 51 bodov. To znamená spomalenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali so zrýchlením rastu a s indexom na úrovni 51,2 bodu.



Druhá najväčšia ekonomika sveta začína vykazovať známky stabilizácie, k čomu dopomohli kroky vlády na podporu hospodárstva, najmä na podporu s krízou zápasiaceho realitného sektora. Situácia tohto sektora, podobne ako klesajúci export a vysoká nezamestnanosť mladých, však vyhliadky naďalej komplikujú.



Prieskum zverejnila spoločnosť Caixin deň po tom, ako svoje údaje o vývoji výrobného sektora zverejnil čínsky štatistický úrad. Ten stanovil index nákupných manažérov na 50,2 bodu, zatiaľ čo v auguste udával 49,7 bodu. To znamená, že podľa tohto prieskumu sa aktivita vo výrobnom sektore vrátila k rastu. Údaje štatistického úradu a Caixinu sa však zvyknú líšiť, pretože štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.