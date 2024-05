Aktivita v čínskom výrobnom sektore v máji nečakane klesla

Peking 31. mája (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v máji nečakaný pokles. V prípade sektora služieb pokračovala v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom spomalenie bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v máji 49,5 bodu oproti aprílovej hodnote 50,4 bodu. To znamená návrat k poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Analytici pritom počítali s miernym zrýchlením tempa rastu na 50,5 bodu.



Napriek tomu, že údaje sú sklamaním, ekonómovia veria, že ide o krátkodobú záležitosť. "Myslím si, že údaje poukazujú najmä na slabý domáci dopyt, pokračujúce zhoršovanie situácie v oblasti bývania a vývoj maloobchodných tržieb," povedal ekonóm z Economist Intelligence Unit Su Ťian-čchen. Maloobchodné tržby rástli v máji najslabším tempom od decembra 2022 a ceny nových domov klesli najprudšie za deväť rokov. Dodal však, že pravdepodobne ide o jednorazový pokles, keďže najnovšie vládne opatrenia sa postupne začínajú prejavovať. "V júni by sme mohli zaznamenať zlepšenie," dodal.



Aktivita v sektore služieb pokračovala v raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo. Aj v tomto prípade sú výsledky horšie, než sa čakalo, keďže analytici počítali so zrýchlením rastu.



Index nákupných manažérov dosiahol v máji 51,1 bodu oproti aprílovej hodnote 51,2 bodu. Analytici počítali s tým, že index vzrastie na 51,5 bodu.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol 51 bodov, čo v celom súkromnom sektore stále predstavuje rast aktivity. Tempo rastu sa však výrazne spomalilo, keďže index dosiahol v apríli 51,7 bodu, navyše je slabšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí očakávali miernejšie spomalenie rastu aktivity v súkromnom sektore a index na úrovni 51,4 bodu.