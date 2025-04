Aktivita v čínskom výrobnom sektore v apríli klesla

Peking 30. apríla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v apríli pokles. Je to prvý pokles od januára a najvýraznejší za takmer 1,5 roka, napriek vládnym stimulom na podporu ekonomiky. To signalizuje, že Peking bude musieť v tomto trende pokračovať. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Index nákupných manažérov (PMI) pre čínsky výrobný sektor dosiahol v apríli 49 bodov oproti marcovej hodnote 50,5 bodu. To znamená návrat k poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Aprílová hodnota indexu je najnižšia od decembra 2023 a okrem toho zaostala aj za odhadmi analytikov. Tí počítali s návratom aktivity v sektore k poklesu, očakávali však, že index dosiahne 49,8 bodu.



Dôvodom nepriaznivého vývoja aktivity v čínskom výrobnom sektore je návrat k poklesu ako v prípade nových objednávok, tak v prípade produkcie. Čiastkový index nových objednávok klesol z marcovej úrovne 51,8 bodu na 49,2 bodu, pričom nepriaznivo sa vyvíjali najmä exportné objednávky. V ich prípade index klesol zo 49 bodov na 44,7 bodu, čo je najhorší vývoj za 11 mesiacov.



Zo solídneho rastu sa k poklesu vrátila aj produkcia. Zatiaľ čo v marci čiastkový index dosiahol 52,6 bodu, v apríli predstavoval 49,8 bodu.



Navyše, zamestnanosť v sektore pokračovala v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Príslušný čiastkový index dosiahol 47,9 bodu, v marci to bolo 48,2 bodu.