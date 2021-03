Aktivita v čínskom výrobnom sektore zrýchlila v marci tempo rastu

Peking 31. marca (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala v marci v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Prispeli k tomu nové objednávky, ako aj produkcia. Uviedol to v stredu čínsky štatistický úrad.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v marci 51,9 bodu oproti 50,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená rýchlejší rast v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledok, ktorý znamená návrat na úroveň z decembra, je lepší aj v porovnaní s očakávaniami trhov. Tie počítali s rastom indexu na 51 bodov.



Pod vývoj výrobného sektora sa veľkou mierou podpísali nové objednávky, ktoré zaznamenali výrazné zrýchlenie rastu. Príslušný podindex dosiahol v marci 53,6 bodu oproti februárovej hodnote 51,5 bodu. Podobne sa vyvíjala aj produkcia, pričom podindex dosiahol 53,9 bodu oproti 51,9 bodu vo februári. Priaznivé údaje vykázal aj podindex zamestnanosti, ktorý sa vrátil k rastu po 10 mesiacoch poklesu.



Ešte výraznejšie zrýchlenie rastu zaznamenal nevýrobný sektor. Ako uviedol štatistický úrad, index nákupných manažérov pre tento sektor dosiahol v marci 56,3 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval 51,4 bodu. Opäť výrazne prekonal očakávania, keď analytici oslovení agentúrou Bloomberg počítali s rastom indexu iba na 52 bodov.



Analytici však zároveň upozorňujú, že rýchle zotavenie nemusí byť trvalé. Ako informovala agentúra AFP, marcové údaje ovplyvnili predchádzajúce sviatky lunárneho Nového roka, v ďalších mesiacoch však do vývoja môže zasahovať nepriaznivá pandemická situácia v západných krajinách. Tá by sa mohla negatívne odraziť na exportných objednávkach.