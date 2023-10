Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v októbri pokles

Peking 31. októbra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v októbri nečakaný pokles a rast v nevýrobnom sektore sa spomalil. Výsledkom je prudké spomalenie rastu aktivity v celkovom súkromnom sektore. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v októbri 49,5 bodu oproti septembrovej hodnote 50,2 bodu. Výsledok predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je zároveň horší, než sa očakávalo, keďže analytici počítali so zotrvaním indexu na septembrovej hodnote.



Navyše, index pre sektor služieb klesol z 51,7 bodu v septembri na 50,6 bodu, čo predstavuje výrazné spomalenie rastu aktivity v sektore. Analytici očakávali, že sa mierne zvýši na 51,8 bodu.



Výsledkom je prudké spomalenie rastu aktivity v celom súkromnom sektore. Kompozitný index, ktorý zahrnuje výrobný aj nevýrobný sektor, dosiahol v októbri 50,7 bodu, zatiaľ čo v septembri predstavoval 52 bodov.



Podľa ekonóma ING Roberta Carnella najnovšie údaje signalizujú, že dynamika rastu čínskej ekonomiky sa na začiatku 4. štvrťroka začala spomaľovať. Na druhej strane, aj napriek problémom sa čínska ekonomika stále udržuje v raste a ak sa nestane niečo nečakané, malo by to stačiť na splnenie tohtoročného vládneho cieľa zaznamenať rast ekonomiky na úrovni približne 5 %, dodal Carnell.