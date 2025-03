Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala najvyšší rast za rok

Peking 31. marca (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore vzrástla v marci najvýraznejším tempom za posledný rok, k čomu prispeli najmä nové objednávky. Pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta to v období rastúceho rizika rozsiahlej obchodnej vojny znamená určitú úľavu, podľa analytikov to však vzhľadom na plány americkej administratívy nevydrží dlho. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili údaje čínskeho štatistického úradu.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v marci 50,5 bodu proti 50,2 bodu vo februári. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to najvyššie tempo rastu aktivity v čínskom výrobnom sektore od marca minulého roka, v ktorom index dosiahol 50,8 bodu. Výsledok prekonal aj očakávania trhov. Tie počítali s rastom indexu na 50,4 bodu.



Pod zrýchlenie rastu vo výrobnom sektore na ročné maximum sa podpísali najmä nové objednávky. Príslušný index dosiahol 51,8 bodu, zatiaľ čo vo februári predstavoval 51,1 bodu. Následne sa mierne zrýchlil aj rast produkcie.



Rýchlejšie rástla aj aktivita v nevýrobnom sektore. Príslušný index dosiahol v marci 50,8 bodu oproti 50,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade sa očakávalo miernejšie zrýchlenie rastu a index na úrovni 50,5 bodu.



Vývoj vo výrobnom sektore a v sektore služieb prispel k zrýchleniu rastu v celom súkromnom sektore. Kompozitný index, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom aj nevýrobnom sektore, dosiahol 51,4 bodu oproti februárovej hodnote 51,1 bodu.