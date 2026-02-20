< sekcia Ekonomika
Aktivita v ekonomike eurozóny sa vo februári zrýchlila
Zložený index nákupných manažérov stúpol na 51,9 bodu z januárových 51,3 bodu.
Autor TASR
Brusel 20. februára (TASR) - Rast aktivity v hospodárstve eurozóny sa vo februári zrýchlil. Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj aktivity v priemysle aj v sektore služieb, ktorý zostavuje Hamburská obchodná banka (HCOB), podľa predbežných údajov stúpol na 51,9 bodu z januárových 51,3 bodu. Jeho hodnota sa dostala najvyššie za tri mesiace. Ak je index nad hranicou 50 bodov, signalizuje zvyšovanie aktivity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu tradingeconomics.
„Zdá sa, že ekonomika eurozóny je stabilná,“ povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia. PMI priemyselného sektora eurozóny vo februári stúpol na 50,8 bodu z januárových 49,5 bodu. Naznačuje tak, že odvetvie sa dostalo do fázy rastu. „Možno je to predčasné, ale toto by mohol byť pre priemyselný sektor zlomový bod,“ povedal Cyrus de la Rubia. Ukazovateľ priemyselnej produkcie sa posilnil najvýraznejšie od augusta minulého roka. Index nových objednávok vzrástol prvýkrát za šesť mesiacov, a to najrýchlejším tempom za takmer štyri roky. Zamestnanosť v odvetví však naďalej klesala.
PMI odvetvia služieb eurozóny sa podľa predbežných údajov posilnil na 51,8 bodu z januárovej úrovne 51,6 bodu. Analytici očakávali, že stúpne trochu viac, a to na 51,9 bodu. Rast objemu nových objednávok sa však spomalil. Poskytovatelia služieb naďalej veria, že aktivita v sektore sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýši, hoci optimizmus je v porovnaní s januárom mierne menší.
