< sekcia Ekonomika
Aktivita v írskej výrobe rástla v máji najprudším tempom za štyri roky
Za zrýchlením tempa rastu sú najmä nové objednávky, ktoré rovnako dosiahli najvýraznejší rast od roku 2022.
Autor TASR
Dublin 2. júna (TASR) - Aktivita v írskom výrobnom sektore rástla v máji najvýraznejším tempom za posledné štyri roky. Ukázali to výsledky prieskumu S&P Global, ktoré zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov banky AIB pre írsky výrobný sektor dosiahol v máji 55,9 bodu oproti aprílovej hodnote 54,9 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Májová hodnota indexu je zároveň najvyššia od roku 2022.
Za zrýchlením tempa rastu sú najmä nové objednávky, ktoré rovnako dosiahli najvýraznejší rast od roku 2022. Zvýšili sa objednávky na domácom trhu, ako aj zo zahraničia, pričom tie zahraničné zaznamenali najprudší rast od augusta 2021.
Ďalší výrazný rast vykázali produkcia, nákupná aktivita, ako aj zamestnanosť. Čo sa týka zamestnanosti, bola najvyššia za takmer štyri roky.
Index nákupných manažérov banky AIB pre írsky výrobný sektor dosiahol v máji 55,9 bodu oproti aprílovej hodnote 54,9 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Májová hodnota indexu je zároveň najvyššia od roku 2022.
Za zrýchlením tempa rastu sú najmä nové objednávky, ktoré rovnako dosiahli najvýraznejší rast od roku 2022. Zvýšili sa objednávky na domácom trhu, ako aj zo zahraničia, pričom tie zahraničné zaznamenali najprudší rast od augusta 2021.
Ďalší výrazný rast vykázali produkcia, nákupná aktivita, ako aj zamestnanosť. Čo sa týka zamestnanosti, bola najvyššia za takmer štyri roky.