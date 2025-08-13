< sekcia Ekonomika
Aktivita v írskom stavebníctve klesla najprudšie za vyše 1,5 roka
Index nákupných manažérov AIB pre írsky stavebný sektor dosiahol v júli 47,1 bodu oproti júnovej hodnote 48,6 bodu.
Autor TASR
Dublin 13. augusta (TASR) - Aktivita v írskom stavebnom sektore pokračovala v poklese aj v júli, tretí mesiac po sebe, navyše, tempo poklesu bolo najvýraznejšie za viac než 1,5 roka. Dôvodom je slabý rast nových objednávok. Čo sa týka jednotlivých oblastí stavebníctva, situácia je naďalej nepriaznivá v bytovej výstavbe a v rámci inžinierskych stavieb. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Index nákupných manažérov AIB pre írsky stavebný sektor dosiahol v júli 47,1 bodu oproti júnovej hodnote 48,6 bodu. To predstavuje zrýchlenie tempa poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň je to najnižšia hodnota indexu od decembra 2023.
Pod výraznejší pokles aktivity v stavebníctve sa podpísal fakt, že nové objednávky rástli najslabším tempom od februára. Dôvodom je ekonomická neistota, v dôsledku ktorej zákazníci odkladajú svoje plány.
Z jednotlivých oblastí rástla aktivita iba v prípade komerčných stavieb zahrnujúcich obchody, sklady a kancelárske priestory. Tempo rastu však bolo slabé. Oblasti bytovej výstavby a inžinierskych stavieb zaznamenali výrazný pokles.
