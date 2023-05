Aktivita v írskom stavebníctve pokračovala v poklese

Dublin 15. mája (TASR) - Aktivita v írskom stavebnom sektore pokračovala minulý mesiac v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Veľkou mierou sa pod to podpísala situácia v oblasti bytovej výstavby. Uviedol to v pondelok server RTTNews.



Index nákupných manažérov BNP Paribas Real Estate pre írsky stavebný sektor dosiahol v apríli 48,4 bodu oproti marcovej hodnote 49,5 bodu. To predstavuje zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Pod touto hranicou index zotrváva už sedem mesiacov v rade.



Pod aprílový vývoj sa podpísal najmä sektor bytovej výstavby, kde aktivita klesla, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Na druhej strane, aktivita v oblasti komerčných stavieb, ktoré zahrnujú obchody, sklady a kancelárske priestory, zaznamenala rast, jeho rozsah však nedokázal kompenzovať pokles v bytovej výstavbe.



Zamestnanosť v írskom stavebníctve sa síce v apríli opäť zvýšila, počet novovytvorených pracovných miest bol však najnižší za posledné štyri mesiace. Zároveň sa mierne zrýchlil rast vstupných nákladov. Tým sa zastavil predchádzajúci trend zmierňovania ich rastu, ktorý sa začal v októbri 2021.