Aktivita v írskom stavebnom sektore v auguste prudko klesla

Dublin 14. septembra (TASR) - Aktivita v írskom stavebnom sektore zaznamenala v auguste pokles, prvý za tri mesiace. Uviedla to v pondelok spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit a Ulster Bank pre írsky stavebný sektor klesol v auguste na 44 bodov z 53,2 bodu v júli. Je to prvý pokles od mája a zároveň to znamená prudký obrat, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Podľa hlavného ekonóma Ulster Bank pre Írsko Simona Barryho však rozsah poklesu zďaleka nedosiahol rozmery z apríla a mája. Vtedy stavebnú aktivitu obmedzovali karanténne opatrenia zavedené s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Aktivita klesla v auguste vo všetkých troch sledovaných sektoroch. Prudký pokles zaznamenali najmä bytová výstavba a oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje sklady, obchody a kancelárske priestory. Aktivita klesla aj v oblasti inžinierskych stavieb, aj keď v menšej miere.