< sekcia Ekonomika
Aktivita v japonskom spracovateľskom priemysle výrazne klesla
Výkon odvetvia negatívne ovplyvnil prudší pokles výroby a nových objednávok.
Autor TASR
Tokio 1. októbra (TASR) - Aktivita v japonskom spracovateľskom priemysle v septembri oslabila najvýraznejšie za posledných šesť mesiacov. Výkon odvetvia negatívne ovplyvnil prudší pokles výroby a nových objednávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje S&P Global, v septembri klesol na 48,5 bodu z augustových 49,7 bodu. Ešte viac sa tak vzdiali od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od rastu. Zhoršenie bolo najvýraznejšie od marca. Spoločnosti zapojené do prieskumu sa sťažovali najmä na colnú politiku USA a slabý dopyt na kľúčových trhoch vrátane Číny.
Výrobcovia hlásili prudký pokles produkcie a nových objednávok, ktoré zaznamenali najstrmší prepad od apríla. Rast zamestnanosti sa spomalil na najnižšiu úroveň od februára, čo odráža opatrnosť firiem v čase utlmenej podnikateľskej dôvery, ktorá klesla na najnižšiu úroveň od apríla. Inflácia vstupných nákladov vzrástla na trojmesačné maximum v dôsledku rastúcich nákladov na suroviny a pracovnú silu.
Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje S&P Global, v septembri klesol na 48,5 bodu z augustových 49,7 bodu. Ešte viac sa tak vzdiali od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od rastu. Zhoršenie bolo najvýraznejšie od marca. Spoločnosti zapojené do prieskumu sa sťažovali najmä na colnú politiku USA a slabý dopyt na kľúčových trhoch vrátane Číny.
Výrobcovia hlásili prudký pokles produkcie a nových objednávok, ktoré zaznamenali najstrmší prepad od apríla. Rast zamestnanosti sa spomalil na najnižšiu úroveň od februára, čo odráža opatrnosť firiem v čase utlmenej podnikateľskej dôvery, ktorá klesla na najnižšiu úroveň od apríla. Inflácia vstupných nákladov vzrástla na trojmesačné maximum v dôsledku rastúcich nákladov na suroviny a pracovnú silu.