Aktivita v nemeckej výrobe rástla v apríli výraznejšie, než bol odhad
Spoločnosť S&P Global zverejnila spresnené údaje.
Autor TASR
Berlín 4. mája (TASR) - Aktivita v nemeckom výrobnom sektore pokračovala v apríli v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s marcom spomalilo. Na druhej strane, rozsah spomalenia nebol taký výrazný, na aký poukazoval predbežný odhad. Uviedla to spoločnosť S&P Global, ktorá zverejnila spresnené údaje. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov (PMI) pre nemecký výrobný sektor dosiahol v apríli 51,4 bodu oproti marcovej úrovni 52,2 bodu, ktorá predstavovala takmer štvorročné maximum. To znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, avšak miernejším tempom. Navyše, spresnený údaj znamená o niečo miernejšie spomalenie rastu aktivity, než uvádzal predbežný odhad z 23. apríla. Ten stanovil PMI na úrovni 51,2 bodu.
Pod pokračovanie rastu aktivity v sektore sa podpísali nové objednávky aj produkcia. V obidvoch prípadoch zaznamenali rast. Na druhej strane, producenti očakávajú, že v dôsledku vojny na Blízkom východe produkcia v nasledujúcich mesiacoch zaznamená pokles.
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v apríli zhoršila
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa minulý mesiac ďalej zhoršila. Index ekonomickej klímy v odvetví, ktorý zostavuje inštitút Ifo, v apríli klesol na úroveň -23,8 bodu z marcovej hodnoty -19 bodov. Nedávne oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení ciel na osobné a nákladné vozidlá z EÚ pravdepodobne ešte zhorší výhľad, uviedol v pondelok mníchovský inštitút. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zatiaľ čo firmy hodnotili svoju súčasnú situáciu lepšie ako v predchádzajúcom mesiaci, očakávania do nasledujúcich mesiacov prudko klesli. Index očakávaní sa prepadol z úrovne -15,3 bodu až na -30,7 bodu. Okrem toho sa čoraz viac prejavuje nedostatok materiálov. Takmer 10 % spoločností v aprílovom prieskume uviedlo, že im chýbajú dôležité medziprodukty. V marci to bolo len jedno percento.
Okrem priameho vplyvu na dodávateľský reťazec má vojna na Blízkom východe aj významné vedľajšie účinky. Neistota medzi podnikmi a domácnosťami narastá, čo môže viesť k zdržanlivosti pri kúpe nových automobilov, vysvetlil mníchovský inštitút.
