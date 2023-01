Aktivita v nemeckom sektore služieb klesla miernejšie, než sa čakalo

Berlín 4. januára (TASR) - Vysoká inflácia a ekonomická neistota viedli k poklesu aktivity v nemeckom sektore služieb aj v decembri, tempo poklesu sa však spomalilo. Poukázali na to konečné údaje S&P Global. To dáva nádej, že recesia v najväčšej európskej ekonomike bude miernejšia, než sa pôvodne očakávalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov S&P Global pre nemecký sektor služieb dosiahol v decembri 49,2 bodu, zatiaľ čo v novembri predstavoval 46,1 bodu. To znamená zmiernenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň najmiernejšie tempo poklesu aktivity od júla, v ktorom sa pokles začal.



Výsledky sú lepšie aj v porovnaní s rýchlym odhadom. V rámci neho S&P Global uvádzal index na úrovni 49 bodov.



Rast zaznamenal aj kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu v sektore služieb aj vo výrobnom sektore. Aj v tomto prípade sú konečné údaje lepšie než predbežný odhad. Ten uvádzal za december index na úrovni 48,9 bodu po novembrovej hodnote 46,3 bodu, konečná hodnota indexu však bola stanovená na 49 bodov.