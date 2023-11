Aktivita v nemeckom sektore služieb sa vrátila v októbri k poklesu

Berlín 6. novembra (TASR) - Aktivita v nemeckom sektore služieb zaznamenala v októbri o niečo miernejší pokles, než uvádzal predbežný odhad, stále to však predstavuje návrat k poklesu. Dôvodom je pretrvávajúci slabý dopyt. Poukázali na to konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburskú obchodnú banku. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics.



Konečný index nákupných manažérov pre nemecký sektor služieb dosiahol v októbri 48,2 bodu oproti predbežnému odhadu na úrovni 48 bodu. To znamená pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo poklesu sa však oproti predbežným odhadom zmiernilo.



"Problém slabých objednávok pretrváva už od júla, takže to vyzerá tak, že nás čaká zopár náročných mesiacov," povedal k výsledkom Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej obchodnej banky.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v októbri 45,9 bodu oproti septembrovej hodnote 46,4 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v celom nemeckom súkromnom sektore. "Vyššie úrokové sadzby, k tomu vojna na Blízkom východe a vyššie ceny ropy nie sú práve najlepšou kombináciou do budúcnosti," dodal Cyrus de la Rubia.