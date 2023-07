Aktivita v nemeckom stavebníctve klesla najprudšie za takmer 2,5 roka

Berlín 6. júla (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore zaznamenala v júni pokles už 15. mesiac v rade, pričom rozsah poklesu bol najprudší za takmer 2,5 roka. Príčinou sú zvyšujúce sa úrokové sadzby v eurozóne a ekonomická neistota. Tie najviac zasahujú do bytovej výstavby, kde pokles aktivity dosiahol 13-ročné maximum. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.



Index nákupných manažérov S&P Global a Hamburskej komerčnej banky (HCOB) pre nemecký stavebný sektor dosiahol v júni 41,4 bodu oproti májovej hodnote 43,9 bodu, uviedli portály RTTNews a tradingeconomics. To predstavuje zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, júnový pokles bol najprudší od februára 2021.



Vývoj v nemeckom stavebníctve ovplyvnila najmä oblasť bytovej výstavby. Aktivita v tejto oblasti zaznamenala najvýraznejší pokles od februára 2010. Okrem toho klesla aktivita aj v oblasti inžinierskych stavieb, ako aj v oblasti komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory.



Prieskum ukázal, že najväčším problémom pre stavebný sektor sú rastúce úrokové sadzby, ktoré ovplyvňujú dopyt. Nové objednávky klesli v júni druhým najvýraznejším tempom od januára 2009.